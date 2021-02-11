Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci doz aşısını oldu

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Corona virüsle mücadelede kitlesel aşılama süreci devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk dozdan 28 gün sonra ikinci dozu yaptırdı.
Telegram hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan, "Merhaba sevgili kardeşim, ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Kalın sağlıcakla..." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ilk dozu 14 Ocak Perşembe günü Ankara Şehir Hastanesi'nde olmuştu.
Ancak ikinci dozun Beştepe'de yapıldığı öğrenildi.
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