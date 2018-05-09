Cumhurbaşkanı Erdoğan-İnce görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ağırlıyor. Görüşme 21.00'da başladı.
Randevu talebi Muharrem İnce’den gelirken, Erdoğan, İnce’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerine AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.
İnce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte AK Parti Genel Merkezine gelirken, parti girişinde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.
GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA: SOHBET ETTİK, DERTLEŞTİK
Görüşme sonrasında kısa bir açıklama yapan Muharrem İnce, "Sohbet ettik, dertleştik. Karşılıklı başarı diledik." dedi.
AK Parti'li Mustafa Elitaş da "Birbirlerine başarı dilediler. İkisi de Rizeli'ymiş. Sohbet ettiler." dedi.