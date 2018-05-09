Maliye Bakanı Ağbal'dan ikramiye açıklaması
Maliye Bakanı Ağbal'dan ikramiye açıklaması
Yunanistan'dan yine skandal bir karar daha !
Yunanistan'dan yine skandal bir karar daha !
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: ''Arkasında durmalı''
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: ''Arkasında durmalı''
Vatandaşa zor anlar yaşattı Nereye kaçacağını şaşırdılar
Vatandaşa zor anlar yaşattı Nereye kaçacağını şaşırdılar
Vatandaşı zarara uğratan çeteye ''Pranga'' operasyonu
Vatandaşı zarara uğratan çeteye ''Pranga'' operasyonu
Trump açık açık tehdit etti ! İran'a gözdağı
Trump açık açık tehdit etti ! İran'a gözdağı
Ekonomi zirvesinden sonra flaş açıklama !
Ekonomi zirvesinden sonra flaş açıklama !
Tabela ve yön levhalarında yeni düzen
Tabela ve yön levhalarında yeni düzen
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 09 Mayıs 2018 21:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan-İnce görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-İnce görüşmesi sona erdi
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ağırlıyor. Görüşme 21.00'da başladı.



Randevu talebi Muharrem İnce’den gelirken, Erdoğan, İnce’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerine AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.

İnce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte AK Parti Genel Merkezine gelirken, parti girişinde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA: SOHBET ETTİK, DERTLEŞTİK

Görüşme sonrasında kısa bir açıklama yapan Muharrem İnce, "Sohbet ettik, dertleştik. Karşılıklı başarı diledik." dedi.

AK Parti'li Mustafa Elitaş da "Birbirlerine başarı dilediler. İkisi de Rizeli'ymiş. Sohbet ettiler." dedi.

görüşme , muharrem ince , ak parti , erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM