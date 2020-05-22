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  4. 22 Mayıs 2020 21:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede koronavirüs mücadelesi konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Salih'in karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Erdoğan-Al Sani görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı

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