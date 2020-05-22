Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Salih'in karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Erdoğan-Al Sani görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı