Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kaçak' suçlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan MÜSİAD Genel Kurulu toplantısında konuştu.

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"HALLEDEBİLECEKSEN BUYUR HALLET!"

Geçen yıl ki genel kurulunuzdan bu yana ülke ve millet olarak ne gibi sorunlar yaşadığımızı gözünüzden geçirin. Türkiye 7 Haziran'da koalisyon döneminin sancılarını yeniden kapısında buldu. O dönem koalisyon da olur diyenlere bir cevap oldu. Teröristleri devlete meydan okumak için açtıkları çukura gömerek ülkemizi büyük bir tehlikeden kurtardık. Aynı dönemde DEAŞ yoğun saldırılarına başladı. FETÖ ise ihanetlerine zaten ara vermiyordu. Her top yekün saldırı gibi bu saldırının da ekonomi ayağı ihmal edilmedi. 2016 yılında Türkiye yeni bir atılıma girmişti. 15 Temmuz darbe girişimi ile işte bu sırada karşılaştık. Özgürlüğümüze, namusumuza el uzatan hainlere ülkeyi bırakmadık. Milletimle gurur duyuyorum. Tüm gücümüzle FETÖ'nün üzerine gittik. Tespit edilebilen ne kadar FETÖ mensubu varsa hepsinden hesap sormaya başladık. Şu anda temizlik harekatı yapıyoruz. Ardından Fırat Kalkanı'na başladık. DEAŞ'ı temizledik. Şimdi ise gelinen bir nokta var. Bu nokta bizim için bir izleme noktasıdır. Rakka'da DEAŞ terör örgütü var. ABD, şu anda YPG ile Rakka'yı halledeceğim diyor. Biz kendilerine her şeyi anlattık. Halledebileceksen buyur hallet dedik. Ama söyledik: Suriye'nin kuzeyinden ülkemize bir daha bir taciz olursa nasıl Cerablus'da, Bab'da göbeğimizi kestiysek bundan sonra da adımımızı atarız dedik. Fırat Kalkanı'ndan sonra virgül attık. Bugüne kadar Suriye'de terör örgütlerinden temizlediğimiz alanlara yüz binin üzerinde Suriyeli geri döndü.

"SIRADA OLANLAR VAR ONLARA DA GİRECEĞİZ"

Güya bu yaz aylarında büyük eylem hazırlığında olan terör örgütüne saklandıkları dağları dar ediyoruz. İnlerine gireceğiz demiştik ya, ne kadar terör örgütü varsa hepsinin inine girdik, giriyoruz. Sırada olanlar var, onlara da gireceğiz.

ERDOĞAN, AYDOĞAN PAŞA'YI UNUTMADI!

Bu operasyonları yürüten kardeşlerimizden bir tanesi Aydoğan Aydın paşamızdı. Gerçekten attığı adımlarla, kararlılığıyla Aydoğan Aydın Paşa buralara son tümgeneralliğinde hazırlanmış değil. Buralara ta üsteğmenliğinden itibaren hazırlanmış. Elime bir şiiri geçti. Bir hafta önce kendisiyle Kato dağlarının tepesinde Süleyman Soylu Bey'le çıkmışlardı. Oradan Süleyman Bey beni aradı ve orada Aydoğan Paşa'ya telefonu verdi. Bana dedi ki; "Sadece burada değil tüm Türkiye bu teröristlerden temizlenecek." Aydoğan Paşa hedefini üsteğmenken belirlemiş. Hep komando olarak oraları adeta özlemiş. İşte bu son olaylarda o bölgede Şenoba'da vs nerede ne var bunları adeta ezberlemiş. Allah rahmet eylesin.. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin..

GEZİ OLAYLARI İÇİN KILIÇDAROĞLU'NUN TWEET'İ

Gezi olaylarının 4. yıldönümü ve biliyorsunuz. Ana muhalefet başkanı bir tweet attı. Size ne yapıldı ki hak ve özgürlük mücadelesi veriyorsunuz. Bu mücadeleyi vermek Yeşilköy Havalimanı'ndan kaçarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığınmak mıdır? Zaten 15 Temmzu'da da kaçaklardansın. 7 Ağustos'ta bizim buluşmamıza gelmen bir vesileydi. Önce gelemeyeceğini söyledin. Sonra baskı geldi ondan sonra gelmeye karar verdin. Bunlarda barış, birlik, beraberlik böyle bir dert yok. Şimdi yaptıkları çalışma bölücü terör örgütünün de arkasında durduğu örgütlerle iş birliği yapma gayretindeler. Daha dün Taksim'de yürüyüş yapıyorlar. CHP'li vekillerde onlarla beraber... Ülkemizi bu çapulculara bırakmamak için bedeli ne olursa olsun mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Bedeli ne olursa olsun mücadeleyi sürdürmekte sonuna kadar kararlıyız. 2013 yılını yüzde 8,5'luk bir büyüme oranıyla kapatmıştık. 15 Temmuz'un travmasını yaşamamıza, sınırlarımızın içinde ve dışında verdiğimiz yoğun mücadeleye rağmen yüzde 2,9'luk bir büyüme sağladık. Türkiye'nin yerle bir olmasını bekleyenlerin heveslerini inşallah kursaklarında bıraktık. İnşallah 2018 tarihi bir sıçrama yılı olacaktır. Şahitler huzurunda verilen sözlerin takipçisi olacağım. Ülkemizi seviyorsak şimdi herekete geçme zamanı. Gün yatırım günüdür. İşi geciktirmeyin. Böyle bir zamanda yatırım şansını değerlendirirsen gelecek daha bereketli olacak. Özellikle hatırlatmak istiyorum; Terör dediler, kontrol altına aldık. Darbe dediler, işte hesabı soruluyor, siyasi istikrar dediler.. İşte o meseleyi de 16 nisan'da hallettik. İçeride dışarıda 16 Nisan için aykırı çalışanlar oldu. Ama yandıklarının farkına varacaklar. İş adamlarına diyoruz ki tüm imkanlarınızla yatırım yapın, ihracatı zorlayın, istihdamı artırın. Böylece sizde kazanın, ülkemizde kazansın. Birileri OHAL var diye sızlanıyor. Onların kimler olduğunu biliyoruz. OHAL yatırımcıların önünü mü kesiyor, önünü mü açıyor. Eskiden OHAL olduğunda patron fabrikasına giremiyordu. Öyle ikide bir kalkacak hemen grev flan bilmem ne, kusura bakma arkadaş. Hak var. Bu hakkın yerine gelmesinde biz işçinin de iş verenin de yanında oluruz. O fabrikanın çalışmadığı zaman zararı iş veren de işçi de görecek. Herkes biliyor ki OHAL sadece terörle mücadele için vardır. Bugüne kadar hangi vatandaşımızın işi OHAL'den dolayı zarar görmüştür. Terörist olmayan için OHAL yok hükmündedir.

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