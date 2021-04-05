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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

Etiketler erdoğan Katar Emiri Al Sani görüşme
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