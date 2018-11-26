Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri El Sani'nin görüşmesi başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite dördüncü toplantısı nedeniyle İstanbul'a gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde saat 15.15'te başlayan görüşme, basına kapalı devam ediyor.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulunuyor.

Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkânları ele alınması, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması ve toplantı vesilesiyle iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.