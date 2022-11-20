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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni için Katar'a gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a gideceğini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne iştirak etmek üzere 20 Kasım 2022 tarihinde Doha’yı ziyaret edeceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Etiketler recep tayyip erdoğan katar dünya kupası
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