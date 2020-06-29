Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Kısa çalışma ödeneği bir ay daha uzatıldı''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Mart ayından bu yana olduğu gibi bugünkü toplantımızda olduğu gibi öncelikli gündem corona virüs salgını ve sonuçlarıydı.

Tedbiri asla elden bırakmıyoruz.

Baş harflerinden ilhamla TMM diye ifade ettiğimiz kriterlerinden kesinlikle taviz vermiyoruz.

Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız

Tüm sektörlerde hizmet ve üretim süreçlerinin önünü açtık.

Ekonomik faaliyetlerde adım adım mart ayındaki seviyeyi yaklaşıldığını görüyoruz.



Önümüzdeki günlerde devreye alacağımız bazı hususları sizlerde paylaşmak istiyorum.

Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek.

Sosyal koruma kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yaptık. Kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği gibi başlıklar altında 18 milyar liraya yakın kaynağı milletimizin hizmetine sunduk.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması ve nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam ediyor.

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de komşumuz Irak'tır. Türkmenler başta olmak üzere Irak’a bir yardım paketini yarın yola çıkartıyoruz. Burada salgın döneminde ihtilaç duyulan her türlü malzeme var.

Güney ve Kuzey Amerika ile Asya'da salgın tüm hızıyla sürüyor.

Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır.

Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli olmuştur.

İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir.

Türkiye potansiyeli kadar maruz kaldığı saldırıların büyüklüğü de maruf bir ülkedir. Atılım günlerimizde bu gerçek çok daha bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Ordu içindeki hainleri harekete geçirip darbeye kalkıştılar. Milletimiz destansı bir şekilde darbe girişimlerini boşa çıkarınca ekonomimize tuzak kurdular. Aldığımız tedbirlerle bu tuzağı da bozduk. Asılsız haber ve provokasyonlarla halkı kışkırtmaya çalıştılar.



ÇOKLU BARO DÜZENLEMESİ

Daha demokratik çoğulcu ve temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yapısı üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konu ile ilgili kanun teklifini yarın veriyor. Bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz.

Milletimiz bizden eksikleri tamamlamamızı hayallerimizi gerçekleştirmemizi bekliyoruz.

Birileri sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. Genç dimağları zehirlemek gayretindeler. Bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Buradan halkımızı Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı destekleyenlere dikkatli tavır almaya davet ediyorum.

Türk ürünlerindeki taleplere artış gözle görülür bir hal aldı. İhracatımız yüzde 25 artış gösterdi. Turizm sezonunun en azından bir kısmını kurtarmak için çok yoğun çaba gösteriyoruz. Tekrar altını çizerek ifade etmek istiyorum. Sadece bizim salgının üstesinden gelmemiz yetmiyor iş yaptığımız ülkelerinde normal düzene dönmesi gerekiyor.



Gerçekçi bir değerlendirme ile kendimize baktığımızda hem hazırlıklı hem avantajlı olduğumuzu görüyoruz.

Hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız.