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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Charles ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Charles ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı 3. Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı 3. Charles ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü iş birliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.

Etiketler erdoğan Kral Charles
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