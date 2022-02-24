Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA MÜDAHELESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a yönelik askeri operasyon başlattıklarını duyurmuş, ve Ukrayna ordusuna silahlarını bırakıp evlerine gitmeleri çağrısında bulunmuştu. Putin, "Rusya'nın modern Ukrayna'dan kaynaklanan tehditlere karşı kendisini savunmaktan başka çaresi kalmadığı" ifadelerini kullanmıştı.

Putin'in açıklamalarının ardından ABD Başkanı Joe Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir" açıklamasında bulunmuştu.

NATO ise konuyla ilgili olarak Cuma günü (yarın) zirve düzenleyecek. Zirve, video konferans şeklinde gerçekleştirilecek.