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  4. 16 Ağustos 2018 15:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladılar.

Macron, Türkiye’nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna dikkati çekti.

İki liderin görüşmesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile Fransız mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmeleri kararlaştırıldı.

Erdoğan ve Macron'un, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde de bulundukları öğrenildi.
 

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recep tayyip erdoğan
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