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  4. 21 Mayıs 2020 18:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracında böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında makam aracında maskeyle takması dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine helikopterle geldi. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti.

Başakşehir'deki hastaneden çıkan Erdoğan'ın makam aracında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca ve koruma ve şoförün makam aracında maske taktığı görüldü. Hadımköy'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. 

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