Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Açılışını yapmakta olduğumuz Beğendik Köprüsü ve Küçüksu Pervari yollarımızın ülkemize şehirlerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

Emeği geçen kurumlarımızı, yüklenici firmayı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Sarp araziler ve derin vadilerle örülü böyle bir coğrafyada yol yapmanın da köprü inşa etmenin de sıkıntısını en iyi projelendirip inşa edenler bilir.

Biz de 18 yıldır ülkemizin tüm vilayetlerinde inşa ettiğimiz eserlerle milletimizin gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Rabbim bize ömür verdikçe bunu yapmaya da devam edeceğiz.

Bu kadim topraklar binlerce yıldır pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yaklaşık 1000 yıldır her dilden her kültürden insanın ortak bir hedefi vardır. Bu hedef hep birlikte huzur ve güven içinde birlikte yaşamaktır. Bu hedefi engellemeye çalıştırlarsa da hamdolsun başaramadılar.

Tüm sınavları birer birer aştık. Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk.



Salgın dönemi bunca dönemdir kurduğumuz altyapının önemini görmemizi sağlamıştır. En gelişmiş ülkelerin bile aşamadığı krizin rahatlıkla üstesinden gelmişizdir.

2023 hedeflerine ulaşma umudumuz attığımız adımlarla artıyor. İstiyorlar ki Türkiye kendisine sunulanla yetinsin, rekabete kalkışmasın. Ancak bunların anlamadığı o eski Türkiye'nin geride kaldığı. Artık kimseye eyvallah etmeyen, kendi önceliklerine göre hareket eden bir Türkiye var.

Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Ne terör örgütleri ne kısır gündemler ne diğer tuzaklar işe yarayacak.

Ülkelerinde İslam düşmanlığını önlemek için adım atmayanlar Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanma iradesine saldırabiliyor

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI

Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık.

Ayasofya aldığımız kararlılığın sonucudur.