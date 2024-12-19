Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da: ''Küresel barışa ihtiyacımız var''

Mısır'da D-8 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Küresel barışa ihtiyacımız var'' dedi. Erdoğan Suriye'deki gelişmelerle ilgili, ''Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli. Bu zorlu mücadelesinde Suriye'nin yanındayız.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

Erdoğan'a ziyaretinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’na katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KÜRESEL BARIŞA İHTİYACIMIZ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Küresel barışa ihtiyacımız var. Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor.

KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in mevcut imkanlarını daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.

Mısır'ın da Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylamasıyla birlikte artık çok daha geniş bir çerçevede anlaşmanın uygulanması mümkün olacaktır.

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'e en az gelişmiş ülkeleri de dahil ederek küresel adalet ve gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Teşkilatımızı büyütmek suretiyle etki alanını daha da genişletmek için yeni üye ve ortaklara kapımızın açık olması gerekiyor. Azerbaycan’ın teşkilatımıza üye olmasıyla birlikte bugün, dünden daha güçlüyüz. Kardeş Azerbaycan'a D-8 ailemize hoş geldiniz diyorum.

Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların sulh içinde yaşaması en temelli beklentimizdir. Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli. Bu zorlu mücadelesinde Suriye'nin yanındayız.