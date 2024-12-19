  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da: ''Küresel barışa ihtiyacımız var''

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da: ''Küresel barışa ihtiyacımız var''

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da: ''Küresel barışa ihtiyacımız var''
Güncelleme:

Mısır'da D-8 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Küresel barışa ihtiyacımız var'' dedi. Erdoğan Suriye'deki gelişmelerle ilgili, ''Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli. Bu zorlu mücadelesinde Suriye'nin yanındayız.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

Erdoğan'a ziyaretinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’na katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KÜRESEL BARIŞA İHTİYACIMIZ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Küresel barışa ihtiyacımız var. Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor.

KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in mevcut imkanlarını daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.

Mısır'ın da Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylamasıyla birlikte artık çok daha geniş bir çerçevede anlaşmanın uygulanması mümkün olacaktır.

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'e en az gelişmiş ülkeleri de dahil ederek küresel adalet ve gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Teşkilatımızı büyütmek suretiyle etki alanını daha da genişletmek için yeni üye ve ortaklara kapımızın açık olması gerekiyor. Azerbaycan’ın teşkilatımıza üye olmasıyla birlikte bugün, dünden daha güçlüyüz. Kardeş Azerbaycan'a D-8 ailemize hoş geldiniz diyorum.

Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların sulh içinde yaşaması en temelli beklentimizdir. Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli. Bu zorlu mücadelesinde Suriye'nin yanındayız.

Etiketler Suriye recep tayyip erdoğan Mısır D-8 zirvesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Kürt meselesini hangi parti çözer'' anketinin sonuçları açıklandı ''Kürt meselesini hangi parti çözer'' anketinin sonuçları açıklandı ''Kıyamet radyosu'' yeniden yayına geçti: Dünya bu mesajları konuşuyor ''Kıyamet radyosu'' yeniden yayına geçti: Dünya bu mesajları konuşuyor Mansur Yavaş'tan SGK'ya 900 Milyar TL'lik rest! Mansur Yavaş'tan SGK'ya 900 Milyar TL'lik rest! ''Baban rüşvet yer mi'' rezaletinde ikinci perde... Kendisini böyle savundu! ''Baban rüşvet yer mi'' rezaletinde ikinci perde... Kendisini böyle savundu! Sergen Yalçın'a yapılan resmi teklif canlı yayında açıklandı Sergen Yalçın'a yapılan resmi teklif canlı yayında açıklandı ''Sinovac'ı 5 Dolar'a getirip 12 Dolar'a satan AK Partili vekil neredeyse hiç vergi ödemedi'' ''Sinovac'ı 5 Dolar'a getirip 12 Dolar'a satan AK Partili vekil neredeyse hiç vergi ödemedi'' Her şey buz kesti... Bir şehrimiz buzdan hapishaneye döndü! Her şey buz kesti... Bir şehrimiz buzdan hapishaneye döndü! Soğuk ve yağışlı hava dalgası geri dönüyor! Soğuk ve yağışlı hava dalgası geri dönüyor! Asgari ücrette 3'üncü toplantı sonrası Türk-İş'ten dikkat çeken açıklama Asgari ücrette 3'üncü toplantı sonrası Türk-İş'ten dikkat çeken açıklama FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in oldu FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in oldu
''Küçük Suriye''de emlak piyasası karıştı ''Küçük Suriye''de emlak piyasası karıştı Türkiye'nin ''gazi'' şehrine Suriyeliler sonrası yeni isim teklifi Türkiye'nin ''gazi'' şehrine Suriyeliler sonrası yeni isim teklifi Esad sonrası son seçim anketlerinde dengeler bir kez daha değişti Esad sonrası son seçim anketlerinde dengeler bir kez daha değişti MHP'nin Suriye'den gelen sürpriz misafirleri MHP'nin Suriye'den gelen sürpriz misafirleri Deha'nın güzeli Eylül Ersöz, Aras Bulut İynemli ile aşk iddialarına son noktayı koydu Deha'nın güzeli Eylül Ersöz, Aras Bulut İynemli ile aşk iddialarına son noktayı koydu Yusuf Güney kahinliğe soyundu, 2025 kehanetlerini açıkladı Yusuf Güney kahinliğe soyundu, 2025 kehanetlerini açıkladı Kuş gribi geri döndü, bir şehirde OHAL ilan edildi Kuş gribi geri döndü, bir şehirde OHAL ilan edildi Bilim insanlarından uzayda her şeyi değiştirecek keşif Bilim insanlarından uzayda her şeyi değiştirecek keşif Belediyelere haciz sonrası Sayıştay raporu ortaya çıktı: ''SGK'nın alacak hesapları hatalı'' Belediyelere haciz sonrası Sayıştay raporu ortaya çıktı: ''SGK'nın alacak hesapları hatalı'' TBMM komisyonunda mikrofon açık kaldı: ''Bakan yanlış yaptı, öyle şey olur mu ya ?'' TBMM komisyonunda mikrofon açık kaldı: ''Bakan yanlış yaptı, öyle şey olur mu ya ?''