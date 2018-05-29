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  4. 29 Mayıs 2018 14:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'ye tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Pensilvanya iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'ye tazminat davası açtı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Erdoğan İnce'ye tazminat davası da açtı.

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya giderek izin aldığını iddia etmişti. İnce, "Sen 2001'de partiyi kurarken icazet almak için Pensilvanya'ya gittin mi gitmedin mi? Kiminle gittiğini biliyorum ona zarar gelmemesi için söylemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan ''Pensilvanya'ya gitti'' iddialarına cevapErdoğan'dan ''Pensilvanya'ya gitti'' iddialarına cevap

 

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