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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı için Türkiye'de kurulması düşünülen gaz merkezini ele aldıkları belirtilerek, "Rus doğal gazının arzı ve Türkiye'de bölgesel bir doğal gaz merkezinin kurulması da dahil enerji alanında işbirliği ele alındı" denildi.

Liderlerin Ukrayna'daki durumu da ele aldığı ifade edilen açıklamada, "Ukrayna çevresindeki duruma ilişkin görüş alışverişine devam edildi. Özellikle Türk tarafının inisiyatifiyle ve Ankara'daki son temaslar göz önüne alındığında, Rusya ve Ukrayna'nın insan hakları komiserleri başta yaralılar olmak üzere esirlerin değiş tokuş edilmesine değinildi. 22 Temmuz 2022 tarihli Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından ihracatına ilişkin İstanbul anlaşmasının paket uygulaması ve Rusya'dan gıda ve gübre tedarikindeki engeller ele alındı" denildi.

Açıklamada, Putin'in görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah desteği sağlaması nedeniyle Kiev tarafının askeri saldırılarını arttırdığına işaret ettiği belirtildi.

Putin ve Erdoğan'ın görüşmede Suriye ile normalleşme adımlarını da değerlendirdiği ifade edilen açıklamada, "Ayrıca Ankara'nın, Türk, Rus ve Suriye temsilcilerinin katılımıyla istişarelere başlama girişimleriyle ilgili Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi konuları ele alındı. Astana süreci çerçevesinde Rusya, Türkiye ve İran'ın ortak çalışmasının Suriye'de çözüme yönelik katkısına dikkat çekildi" denildi.

Etiketler erdoğan putin görüşme
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