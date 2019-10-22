Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile ortak devriyeler olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.

İki lider önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği konusunda tarihi bir mutabakata imza attık. 150 saatin sonunda Türk-Rus ortak devriyesi başlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Ana gündemimiz Suriye'deki gelişmeler oldu. Pek çok önemli karara imza attık.

Akkuyu ve Türk Akım projelerinde işbirliğimiz sürüyor. S-400'ler de beklediğimiz takvim çerçevesinde teslimatlar yapılıyor. Savunma sanayi alanında da ciddi adımlar atıyoruz

Suriye'de barış, istikrar kapsamında çok ciddi çaba harcadık.

Ortak çabalarımız neticesinde Soçi muhtırası dahil pek çok karara imza attık.

Bundan sonraki süreçteki ana gayemiz, istikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmektir.

Rus dostlarımızın endişelerinin giderilmesi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Barış Pınarı Harekatı'ndaki son gelişmeleri ele aldık. Sayın Putin'e kapsamlı bir bilgi verdik.

Bizim hiçbir zaman ülkenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur.

"TARİHİ BİR MUTABAKATA İMZA ATTIK"

Türkiye ve Rusya ayrılıkçı kimseye izin vermeyecek. 150 saat içinde YPG 30 kilometre dışına çıkarılacak. 150 saatin sonunda Barış Pınarı'nın batısı ve doğusunda 10 kilometrede Türkve Rus devriyeleri başlayacaktır. Suriye halkı olarak ülkede istikararın yeniden hakim olması için tüm gücümüzle çalışacağız.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Türkiye’nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürtler arasında kapsayıcı bir diyalog başlatılması gerekiyor.

Barış ve istikrarı Suriye ve Türkiye birlikte sağlayacak. İnsani yardım konusunu da görüştük. Suriyeli göçmenler en kısa sürede vatanlarına dönebilmeli.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Barış Pınarı Harekatı'na verilen aranın son gününde gerçekleşen toplantı büyük bir önem taşıyor. İki lider görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

'HAREKATA ÇOK CİDDİ FIRSATLAR SAĞLAYACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Bu davetin gerçekten bölgede kritik günler yaşadığımız sürece fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu süreç öncesinde de bu konuda yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Bu görüşmeyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınması sağlanacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşme çok ciddi fırsatlar sağlayacak."

'BU GÖRÜŞME ÇOK VERİMLİ OLACAK'

Putin'in açıklamasından satır başları:

Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak.