Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentine ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos 2022 tarihinde Soçi'ye günübirlik ziyaret gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
DHA
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