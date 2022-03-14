Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanları için yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'ndaki 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde sağlık çalışanları için yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı.

14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hekimlerine hem vefa borcu hem de ihtiyacı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıktan yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yapılan iyileştirme, emeklilere de yansıyacak.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Salgın döneminde sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizde hekim, doktor temalı binlerce türkü, deyim vardır. Devrinin en büyük fatihi olan Kanuni Sultan Süleyman'ın dünyadaki en büyük mutluluğu bir nefes sıhhat olarak tarif etmesi herhalde boşuna değildir.

Bilginin ve verinin en büyük değer haline geldiği dönemde sağlık sektörü de giderek güçlenmektedir. Ülkemizi küresel sağlık sistemi içinde en iyi yere getirmek istiyoruz. Elbette sağlık denilince akla ilk gelen hekimdir. Hekim ve hakim kavramları aynı kökten geliyor. Ortak özelliği ilmi hikmette mütehassıs, bu tür kişileri ifade etmesidir. Bugünkü tıp ve eczacılık alanlarını kapsayan hekimlik, yanlış bilginin yol açtığı hastalıklardan korumak anlamında da kullanılmıştır. Tabip kelimesi ise işinin ehli olma halini tanımlamaktadır. Bizim kültürümüzde hekimlik, en üst seviye bilginin içinde değerlendiriliyor.

Osmanlı'nın en ünlü hekimbaşılar ailesinden gelen Hayrullah efendi, hekim kendi fiillerinde yalan kabul etmeyeceği gibi böyle kimselerle de düşüp kalkmamalıdır diyor. Ülkemizin dört bir yanında böyle tarif edilen erdemli hekimlerimizin hikayelerine rastlamak mümkümdür. Feriha Öz'den Murat Dilmener'e kadar tüm hekimlerimiz bu ortak özellikleri ile ön plana çıkmışlardır.

Bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu, hem ihtiyacı vardır. Bu milletin en kalburüstü evlatları tıp fakültelerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde yetişmekte, çoğunlukla da kamuda görev almaktadır. Derdimiz şu; istiyoruz ki adeta dünya hastalarını ülkemize göndersin, burada şifa olsunlar. Türkiye'nin potansiyeli ihtiyacı olan hekim gücünü yetiştirmeye yettiği gibi ülkemiz cazibe merkezi haline de gelmektedir.

Salgın döneminde hastanelerimiz, hekimlerimiz ile insanımıza en iyi seviyede hizmet verecek durumda olduğumuzu ispatladık. Gerisinde kurduğumuz güçlü altyapının çok büyük payı vardır. Dağınık, verimsiz sağlık faaliyetleri yerine insanları ihtiyaçları olacak hizmeti veren sistem inşa etmeyi başardık. 1 milyon 300 bine yaklaşan personel sayısı ile insan kaynağını da güçlendirdiğimiz sağlık sistemi en büyük iftihar alanlarımızdan biridir.

Elbett eher alanda olduğu gibi sağlıkta da hala sıkıntılarımız vardır. Hekimlerimizin de işlerini, çalışma ortamlarının altyapısını geliştirerek kolaylaştırmanın gayreti içinde olduk. Ülkemizin büyük fedakarlıkla yetiştirdiği her bir hekimden azami düzeyde istifade etmesi gerektiğine inanıyoruz. Sağlık sisteminde gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıya kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum.

Tercihini özel ve kamuda hizmet adına kullanan tüm hekimlerimize şükranlarımı sunuyorum. Çabalara rağmen halen çözüme kavuşturulmamış hususlarda hekimlerimizin beklentilerini biliyoruz.

İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek düzenlemeyle ilgilidir. Kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. İkinci müjde olarak sağlık çalışanlarıyla ilgili mesleki kurulu oluşturuyoruz. Mesleklerin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhise ilişkin ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazmiantın rücu ettirilip ettirilmeyeceğne de bu kurul karar verecek. Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarımızın ücret sistemleri ile ilgilidir. Maaş ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıkalrının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama Üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir.