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  4. 28 Ekim 2020 18:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Peygamber Efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir” açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mekke'ye, Medine'ye, Asya'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya, tüm dünyaya, tüm alemlere ve tüm zamanlara şeref veren Peygamber Efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir” ifadelerine yer verdi.

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