Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mekke'ye, Medine'ye, Asya'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya, tüm dünyaya, tüm alemlere ve tüm zamanlara şeref veren Peygamber Efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir” ifadelerine yer verdi.
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