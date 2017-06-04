Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit evinde iftar yaptı
Ve Aykut Kocaman resmen açıklandı !
Ve Aykut Kocaman resmen açıklandı !
Aydınlık gazetesinde tutuklama şoku
Aydınlık gazetesinde tutuklama şoku
Şehit başsavcının ölümünde sıcak gelişme
Şehit başsavcının ölümünde sıcak gelişme
F.Bahçe maçını karıştırdılar ! Olay kıyafet...
F.Bahçe maçını karıştırdılar ! Olay kıyafet...
Hülya Koçyiğit'ten ameliyat sonrası ilk fotoğraf
Hülya Koçyiğit'ten ameliyat sonrası ilk fotoğraf
CHP 13 şehidimizle ilgili harekete geçiyor
CHP 13 şehidimizle ilgili harekete geçiyor
İşte Vodafone Arena'nın yeni ismi !
İşte Vodafone Arena'nın yeni ismi !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 04 Haziran 2017 00:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen polis memuru Kemal Tosun'un ailesini ziyaret ederek, iftarı birlikte açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit evinde iftar yaptı
A+ A-


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ateş açılması sonucu şehit düşen polis memuru Kemal Tosun'un ailesiyle iftar yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, şehit polis memuru Kemal Tosun'un ailesini ziyaret ederek, orucu birlikte açtı. Ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da bulundu.

Erdoğan, şehit Kemal Tosun'un eşi Zuhal Tosun'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Bakan Kaya ile daha sonra FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen İhsan Yıldız'ın ailesini de ziyaret etti.

AA

iftar , şehit , polis , memuru , recep tayyip erdoğan , cumhurbaşkanı , tosun , kemal , ailesi