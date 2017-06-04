Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit evinde iftar yaptı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ateş açılması sonucu şehit düşen polis memuru Kemal Tosun'un ailesiyle iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, şehit polis memuru Kemal Tosun'un ailesini ziyaret ederek, orucu birlikte açtı. Ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da bulundu.

Erdoğan, şehit Kemal Tosun'un eşi Zuhal Tosun'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Bakan Kaya ile daha sonra FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen İhsan Yıldız'ın ailesini de ziyaret etti.