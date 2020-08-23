Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketindeki son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Böylesine kritik bir jeopolitikte ancak her alanda güçlü olabilirsek ayakta kalırız. Bugün Doğu Akdeniz’den Ege’ye , Karadeniz’den Afrika’ya kadar kendi politikalarımızı hayata geçirebiliyorsak sebebi yine siyasi, ekonomik, ve teknolojik alanda geldiğimiz seviyedir.

Ülkemizin bu gücünden rahatsız olanlar, Türkiye’yi eskisi gibi istikrarsızlık batağına mahkum edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hamdolsun milletimiz her seferinde milli iradenin, demokrasinin yanında yer alarak bu oyunları bozmuştur.

Geçmişte aldıkları derslerden yetinmeyenlerin şimdi de gözünü 2023’e diktikleri görülüyor. Milletimiz bu faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir. Girdiğimiz her mücadelenin yeni bir İstiklal Harbi olduğunu gerçeğini unutmayarak sürekli daha çok çalışacağız.

Türkiye’nin tek amacı kendisinin ve dostlarının meşru haklarını korumaktır. Savunma Sanayi’mizi dışa bağımlılıktan kurtarmak için verdiğimiz emeklerin karşılığını birer birer almaktan memnuniyet duyuyoruz. %70’leri aşan yerlilik ve millilik oranı henüz yetersiz durumdadır.

Bugün cirosu 1 milyar dolardan 11 milyar dolar sınırına dayanan ihracatı 3 milyar doların üzerine çıkan ARGE harcaması 1.5 milyar doları geçen bir sektör büyüklüğüne ulaşmıştır.

Dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde artık 7 firma ile temsil edilmemiz geleceğimiz açısından bize ümit veriyor. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz adımlar sayesinde bölgesinde oyun kuran, oyun bozan bir ülke olmamız henüz bir başlangıçtır.

Savunma Sanayi alanında Türkiye kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir.

2023 yılında MİLGEM projesinin 5. Gemisini denizlerimize yolcu edeceğiz.

Denizaltı teknolojisinde edindiğimiz tecrübeler ışığında her yıl 1 tane olmak üzere toplam 6 denizaltımızı devreye alacağız.

Denizaltıdan uçak gemilerine kadar ileri teknolojiye sahip yerli ve milli silah sensörleriyle birlikte geliştiriyoruz. Savunma Sanayi’nde tüketen değil üreten bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor.

GİRESUN'DAKİ SEL

Bugün Giresun’umuzda şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz var, 150’ye yakın kurtarılan vatandaşımız var. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar nasip etsin devlet olarak buradaki bütün tahribatı Allah’ın izniyle süratle aşarız ben hemen içişleri Bakanımı, aynı şekilde Bekir Pakdemirli bakanımı, Murat Kurum bakanımı bölgeye gönderdik. DSİ aynı şekilde çalışmalarını orada sürdürüyorlar bir taraftan yıkılan köprüler var, bu şekilde bir an önce inşallah burada felaketi hemen ortadan kaldırıp halkımızı o mutlu günlerine hemen döndürelim. Ama bakanlarımın bana söylediği ‘Biz bu kadar ağır bir felaketi yaşamadık’, o kadar ağır bir felaket.