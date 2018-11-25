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  4. 25 Kasım 2018 12:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlendi ! Flaş talimat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir adaylarının sızdırılmasına sinirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlendi ! Flaş talimat...
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40 ilde belediyeyi başkan adaylarının açıklandığı AK Parti'de gözler İstanbul, Ankara ve İzmir'deki büyükşehir adaylarının duyurulmasına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu isimleri ne zaman açıklayacağı merak edilirken, kulislerde Erdoğan'ın partililere adayların basına sızmaması yönünde talimat verdiği, ancak buna uyulmadığı için sinirlendiği iddia edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 23 Ekim’deki Meclis grup toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cumhur İttifakı’nın geçerli olmadığını ilan etmişti.

ANKARA VE İSTANBUL'DA İTTİFAKSIZ ZOR

Ancak AK Parti ile MHP, özellikle İstanbul ve Ankara’da ittifaksız yarışa girmenin riskini görünce yola tekrar ittifakla devam kararı alındı.

40 İLDE AK PARTİ'NİN ADAYI AÇIKLANDI

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı’nda partisinin 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıkladı.

ERDOĞAN SİNİRLENDİ

AK Parti kulislerinden GazeteDuvar'ın edindiği bilgiye göre günler öncesinden, partisinin yöneticilerine adayların basına sızmaması yönünde talimat veren Erdoğan buna uyulmadığı için sinirlendi.

PARTİ YÖNETİCİLERİNE UYARI

Özellikle en fazla merak edilen İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için AK Parti’de konuşulan isimlerin, kendisi ilan etmeden basına sızmasına kızan Erdoğan parti yöneticilerini uyardı.

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