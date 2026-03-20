  Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siyonist İsrail bunun bedelini ödeyecek!''

Ramazan Bayramı namazını memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz çıkışı yaptığı açıklamada İsrail'i hedef alarak "Siyonist İsrail binlerce insanı katletti, inşallah bunun bedelini ödeyecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere geldiği memleketi Rize'de bayram namazını kıldı. Bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu'nun kaynadığını belirterek, "Bu siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Rabbim yar yardımcımız olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gece saatlerinde geldiği Rize'de baba ocağı Güneysu ilçesindeki konutunda istirahate çekildi. Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçirmek üzere Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün basına kapalı programlara katıldı. Akrabalarıyla bir araya gelerek hasret gideren Erdoğan, bayram sabahı Güneysu Merkez Camii'nde bayram namazını eda etti.

Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifi geride bıraktık. Bugün Ramazan Bayramı ile müşerref olduk. Rabbim Ramazan Bayramı'nı tüm alemi İslam için bir kurtuluşa, bir dirilişe vesile olmasını bizlere nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, beraberliğin kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın. Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor ve bu siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Rabbim yar yardımcımız olsun. Ramazan Bayramı'nı da ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile kılsın" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Rize simidinden yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere de simit ikram edilmesini istedi. Erdoğan, "Bu bizim simit. Bu sadece Rize'de olur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Yağmur onları durduramadı! Bedava olduğunu duyan koştu, bagajlar ağzına kadar dolduruldu
Yağmur onları durduramadı! Bedava olduğunu duyan koştu, bagajlar ağzına kadar dolduruldu
Dokuzuncu kattan düşen genç doktor hayatını kaybetti
Dokuzuncu kattan düşen genç doktor hayatını kaybetti
İki ülkeyi birbirine bağlayan tünel trafiğe açıldı
İki ülkeyi birbirine bağlayan tünel trafiğe açıldı
Enes Batur 24 saatte 6 milyon TL mi kazandı? Gelirini paylaştı
Enes Batur 24 saatte 6 milyon TL mi kazandı? Gelirini paylaştı
Acil ameliyata alınan Noa Lang'dan ilk görüntü geldi
Acil ameliyata alınan Noa Lang'dan ilk görüntü geldi
İstanbul'da korku dolu anlar: Önce yangın çıktı, sonra duvar çöktü!
İstanbul'da korku dolu anlar: Önce yangın çıktı, sonra duvar çöktü!
Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası ortalık karıştı!
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası ortalık karıştı!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balıkesir bayram sabahına da depremle uyandı! Balıkesir bayram sabahına da depremle uyandı! İstanbul'da çocukların gözü önünde yol verme dehşeti! Kadın sürücü isyan etti İstanbul'da çocukların gözü önünde yol verme dehşeti! Kadın sürücü isyan etti Yeni zam, yeni zam, bayramda da zam ! Motorine 5 TL 18 kuruş zam geldi, 70 TL de aşıldı! Yeni zam, yeni zam, bayramda da zam ! Motorine 5 TL 18 kuruş zam geldi, 70 TL de aşıldı! Hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay'dan güzel haber Hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay'dan güzel haber Ankara'da ittifak hesaplarını sil baştan yaptıracak son seçim anketi açıklandı Ankara'da ittifak hesaplarını sil baştan yaptıracak son seçim anketi açıklandı İstanbul Valiliği Osmanlı geleneği Zimem Defteri'yle onbinlerce ailenin veresiye borcunu sildi İstanbul Valiliği Osmanlı geleneği Zimem Defteri'yle onbinlerce ailenin veresiye borcunu sildi Türkiye bayram sabahına bir faciaya uyandı! Hamile anne ve çocukları hayatlarını kaybetti Türkiye bayram sabahına bir faciaya uyandı! Hamile anne ve çocukları hayatlarını kaybetti Bir taksi yağışlı havada su kanalına uçtu: 3 kişi öldü, 1 de yaralı var Bir taksi yağışlı havada su kanalına uçtu: 3 kişi öldü, 1 de yaralı var Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Kucağında bebeği ile darbedilen babanın 8 yaşındaki oğlu da saldırıya uğradı Kucağında bebeği ile darbedilen babanın 8 yaşındaki oğlu da saldırıya uğradı
Ekranların iddialı güzeli imaj değişikliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı Ekranların iddialı güzeli imaj değişikliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı İtalyan devini deviren VakıfBank Avrupa’da yarı finalde! İtalyan devini deviren VakıfBank Avrupa’da yarı finalde! İran’ın füze fabrikası vuruldu! İşte vurulmadan önce ve sonraki görüntüler İran’ın füze fabrikası vuruldu! İşte vurulmadan önce ve sonraki görüntüler İslam Memiş'ten altın için önce zirve sonra kabus senaryosu İslam Memiş'ten altın için önce zirve sonra kabus senaryosu Bayramda 17 İle sarı kodlu uyarı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda: İşte il il hava durumu... Bayramda 17 İle sarı kodlu uyarı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda: İşte il il hava durumu... Samsunspor İspanya'da destan yazdı ama yetmedi! Rayo Vallecano'yu devirdik, Avrupa'ya veda ettik Samsunspor İspanya'da destan yazdı ama yetmedi! Rayo Vallecano'yu devirdik, Avrupa'ya veda ettik Bahçeli'den Türkeş'in kabrinde dikkat çeken ifadeler; bayram sonrasını işaret etti Bahçeli'den Türkeş'in kabrinde dikkat çeken ifadeler; bayram sonrasını işaret etti