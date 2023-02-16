Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmede, Stoltenberg'in Erdoğan'a ve Türk halkına deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği öğrenildi.

DHA