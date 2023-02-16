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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmede, Stoltenberg'in Erdoğan'a ve Türk halkına deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği öğrenildi. 

Türkiye'ye gelen Stoltenberg'ten deprem mesajıTürkiye'ye gelen Stoltenberg'ten deprem mesajıGüncel

 

DHA

Etiketler nato recep tayyip erdoğan Jens Stoltenberg
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