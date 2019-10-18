  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 18 Ekim 2019 21:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump görüşmesinin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğam, "Güvenli Bölge hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump görüşmesinin detaylarını anlattı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım. aşta Suriye’nin kuzeyinde tesis edeceğimiz Güvenli Bölge çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum” dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
cumhurbaşkanı , erdoğan , trump
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM