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  4. 28 Kasım 2018 20:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ele alındı.

Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump bugün bir telefon görüşmesi yapmışlardır.

Görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur.

Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires'te yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kalmışlardır."

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