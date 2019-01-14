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  4. 14 Ocak 2019 21:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Trump'a Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade edip, Türkiye'nin ABD'ye her türlü desteğe hazır olduğunu bildirdi.

Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikri de ele alındı.

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Görüşmeyle ilgili Beştepe’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, mevkidaşının Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu çerçevede Türkiye olarak NATO müttefikimiz ABD’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu hatırlatmışlardır. Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası’nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değinmişlerdir.

GÜVENLİ BÖLGEYİ KONUŞTULAR

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele almışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ülkemizin amacının ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK’nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurgulamışlardır. Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.”

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