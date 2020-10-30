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  4. 30 Ekim 2020 20:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkanları seferber ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı ve Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkanları seferber ettik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor. 

Son olarak buraya gelirken vefat sayımız 12 idi. Yaralı sayımız 438 idi. Bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta. 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı. Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik.

Henüz evlerine giremeyen vatandaşlarımıza gereken desteği sağlıyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza bunun için gereken kaynak hemen aktarılmıştır. Hedefimiz yaraları bir an önce sarmaktır. Katar Devlet Başkanı ile görüşme yaptık ve herhangi bir destek talebi gerekirse bütün imkanlarımızla yanınızdayız dediler kendilerine teşekkür ettik. Yunanistan Başbakanı aradılar. Onlar da herhangi bir yardıma ihtiyaç varsa biz hazırız dediler.  Azerbaycan devlet başkanı Aliyev kardeşimiz de aradılar. Onlara da şükranlarımızı bildirdik. 

 İzmir'den gelen bu haber gerçekten bizi derinden üzmüştür. Tehlikeli bir deprem kuşağında yaşadığı gerçeğinin her sarsıntıyla bir kez daha hissediyoruz. Bir kez daha İzmirli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Bu acılı günümüzde yardım teklifinde bulunan tüm dost ülkelere tekrar teşekkür ediyorum.

KORONAVİRÜS SALGINI

Dünyanın son gününde karşılaştığı en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgını sürecinde canla başka fedakarca çalışan sağlık ordumuza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen salgın maalesef yeni dalgalarla yoluna devam ediyor. Salgına karşı hala kesin ve etkili çare bulunamamıştır. Aşı çalışmaları bu konudaki en büyük ümidimizdir. Önümüzdeki bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşlarımıza uygulayabilme aşamasına gelmiş olacağız.

Türkiye artık 84 milyonu bulmak üzere olan 15 milyona yaklaşan öğrencisiyle genç bir insan kaynağına sahiptir. Her ne kadar doğum oranları düşüyor olsa da hala dünyanın en geç ve nitelikli nüfusuna sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Genç ve yetişmiş insan gücümüzü korumak mecburiyetindeyiz. 

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