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  4. 29 Nisan 2018 12:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Türkiye bir dönüm noktasına geldi''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongre'sinde yaptığı konuşmada "Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık bir dönüm noktasına gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Türkiye bir dönüm noktasına geldi''
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

"Tam bir kırılma noktasındayız zira Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık bir dönüm noktasına gelmiştir ve bu dönem noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır.

 "Tabii bu aralar malum Türkiye'de terörle mücadelemizi, başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de, Bestler Deresi'nde mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 500'e doğru ilerliyor. Öbür tarafta Kuzey Irak'ta 300'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. İçeride Cudi'de Gabar'da aynı şekilde teröristler etkisiz hale getiriliyor.

Gençler bu heyecanınızı 24 Haziran'a kadar devam ettirmenizi istiyorum. 24 Haziran'da sandıkları hep birlikte patlatalalım.

"Biz 81 milyona aşığız, bizde ayrım yok. Biz bu milletin dertlisiyiz, inşallah gelecek daha iyi olacak."

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