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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 2 bakan hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 2 bakan hakkında suç duyurusu
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Halkın Kurtuluş Partisi, Kahramanmaraş ve 10 ilin etkilendiği depremlerde ‘asker kışladan geç çıkarıldı’ iddiasıyla AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar ve Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Memduh Bayraktoğlu, deprem sabahı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un toplantı yaparak askerin sahaya inmesini planladıklarını ancak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 bakanı “Benden habersiz nasıl karar alırsınız” diyerek operasyonu engellediğini iddia etti. Söz konusu iddianın araştırılması için Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında “olası kastla birden fazla insanın öldürülmesine ve yaralanmasına neden olma”, “görevi kötüye kullanma”, “tehdit”, “hakaret” ile “yardım veya bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi” suçlarını işlediklerini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede Erdoğan, Akar ile Soylu hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması, gazeteci Memduh Bayraktaroğlu’nın tanık sıfatıyla dinlenilmesi talep edildi.

Etiketler recep tayyip erdoğan süleyman soylu hulusi akar deprem suç duyurusu hkp
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