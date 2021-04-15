Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli beraber iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftarda bir araya geldi.
İki ismin iftarına dair Anadolu Ajansı 3 fotoğraftan oluşan bir görüntüyü abonelerine servis etti.
Erdoğan çarşamba günü eşi Emine Erdoğan ile birlikte 3 çocuklu bir ailenin evine konuk olmuş, iftar yemeğine katılmıştı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol