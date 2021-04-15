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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli beraber iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftarda bir araya geldi.

İki ismin iftarına dair Anadolu Ajansı 3 fotoğraftan oluşan bir görüntüyü abonelerine servis etti.

Erdoğan çarşamba günü eşi Emine Erdoğan ile birlikte 3 çocuklu bir ailenin evine konuk olmuş, iftar yemeğine katılmıştı.

Etiketler erdoüan bahçeli görüşme iftar
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