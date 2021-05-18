Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşme sona erdi. Yaklaşık bir saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.