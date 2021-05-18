  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşme sona erdi. Yaklaşık bir saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti. 

Etiketler görüşme erdoğan bahçeli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İş insanı takım satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı!
BtcTürk sızıntı iddiasını doğruladı: On binlerce yatırımcıya büyük şok
Aboubakar'ın istediği maaş belli oldu
Herkes onu konuşuyor: 1 milyon liralık soruya ramak kala...
Kan donduran iddia: ''Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'a pis kan içirdi''
FETÖ elebaşı Gülen'in son görüntüsü yayınlandı
Cumhuriyet Savcısı koronavirüs yasaklarını böyle eleştirdi
Bu kabilede cinsel ilişki için aranan şart akıllara zarar
Kanal İstanbul projesi için dikkat çeken analiz: ''Dünya için mayın tarlası''
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde iki veda birden