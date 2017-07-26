Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardımcı doçentlik nedir, gözden geçirin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''3 kardeş ülke Körfez'de nedir bu sıkıntı? Bu hallere niye düştük? Bunlar bizi yaralıyor üzüyor. Biz bu hallere düşmeli miydik? Niye düştük?'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz İslam medeniyetinin özü kardeşliktir, dayanışmadır. Bir duvarı oluşturan tuğlalar gibi birbiriyle kenetlenmektir. Kültürel siyasi mezhebi veya etnik farklılıklarımız bizim handikabımız değil en büyük zenginliğimizdir. Kur'an-ı Kerim'de de bulunduğu 'Müslümanlar ancak kardeştir.'

''BİZ BU HALLERE DÜŞMELİ MİYDİK?''

3 kardeş ülke Körfez'de nedir bu sıkıntı? Bu hallere niye düştük? Bunlar bizi yaralıyor üzüyor. Biz bu hallere düşmeli miydik? Niye düştük?

''TESLİMİYET POLİTİKALARI BİZİ BİRBİRİMİZDEN UZAKLAŞTIRIYOR''

İslam dünyasının ayrışmalarla çatışmalarla gündemde olması ne kadar acıdır. İç savaş teslimiyet politikaları bizi birbirimizden uzaklaştırıyor. Suriye Irak ölen kim? Müslüman. Öldüren kim? İslam kisvesi altındaki müsveddeler.

MESCİD-İ AKSA GERİLİMİ

İstanbulumuzda sinagoglar var havralar var. Bu olaylar olurken bazı gruplar sinagoglara saldırma yoluna gittiler. İlk işim İstanbul Valisi'ne Emniyet Müdürü'ne bunlara müsaade etmeyin dedim. İsrail Kudüs'le ilgili hukuka ve insan haklarına saygılı davranmalıdır. İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştüm ve kendisine bütün bunları anlattım. Dedim ki sizler de bir cumhurbaşkanı olarak bu konudaki ağırlığınızı koymalısınız.

''İSLAM MEDENİYETİ, BATI TARAFINDAN YUTULAMAYAN TEK MEDENİYETTİR''

Son olarak gerek Ürdün Kralı ile yaptığım görüşmeden sonra onların da yaptığı görüşme olumlu netice vermiş olmalı ki metal dedektörünü kaldırma kararını aldılar. İsrail yönetimine şunu hatırlatmakta fayda var bu dünyada barış içinde yaşamak istiyorsanız başkalarını tehdit etmek yerine kendisini ve bölgeyi ateş çemberine çekecek politikalardan kaçınmak gerekiyor. İslam medeniyeti Batı tarafından yutulamayan teslim alınamayan tek medeniyettir. Doğru tedavinin yolu teşhisin doğru konulmasından geçiyor. Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.

''YARDIMCI DOÇENTLİK OLAYI NEDİR YA?

Özellikle ülkemdeki rektörlerimizden ricam var. Yardımcı doçentlik olayı nedir ya? Şunu bir gözden geçirin. Birisi doktorayı bitirmişse ondan sonra doçentliğin önünü açmak bir ara mekanizma ortaya koymak suretiyle bizim hocalara ihtiyacımız var ve burada yardımcı doçentlikle de ön kesiyoruz. Dünyanın kaç yerinden acaba var bunu da bir inceleyip YÖK başkanımıza da söyledim. Ben araştırdığım yerlerde böyle bir mekanizma görmüyorum. Bunu birileri birilerini oyalamak için yapmışlar. Bu ilmiye sınıfına bir paravan engel oluşturuyor. Bunu da aşmamız lazım.''