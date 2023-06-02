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Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni için Meclis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni için Meclis'te
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görevini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye devretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da milletvekillerinin yemin törenine katılmak üzere TBMM’ye geldi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görevini TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'ye devretti. Seçimlerin ardından TBMM'nin 28'inci dönemi başlıyor. TBMM Genel Kurulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak.

Görevi devralan Bahçeli, "Bu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Milletimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı. Şentop, mührü Bahçeli'ye teslim etti.

İşte Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu dönem boyunca birlikte çalıştığım milletvekili arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. TBMM Gazi Meclis’tir. Bu dönemi biraz daha ayrıcalıklı kılan 100. Yıl dönümü olmasıydı. TBMM’nin üstün gayretlerle çalıştığını ifade etmek isterim. Bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

Bu görevi Büyük siyaset adamı Devlet Bahçeli’ye devrediyorum, hayırlı olsun. Parlak bir başlangıçla 28. Dönem başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MECLİS'E GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da milletvekillerinin yemin törenine katılmak üzere TBMM’ye geldi.

Etiketler meclis devlet bahçeli mhp
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