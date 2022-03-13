Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşme 2 saat sürdü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulü sona erdi.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat sürdü.
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