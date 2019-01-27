Cumhurbaşkanı Erdoğan zararı açıkladı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da aday tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan Antalya'daki hortum felaketiyle ilgili "100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir." dedi.



Erdoğan özetle şunları söyledi;

“Olumsuz hava şartları sebebiyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Malları zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Antalya geçmişte nice afetleri göğüslemiş her seferinde yaralarını sarıp yoluna yürümeye devam etmiş bir şehrimizdir.

İlgili bakanlarım zaten gerekli çalışmaları yaptılar ve ilk saha tespit çalışmalarına göre yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz. Hortum gibi önüne gelen her şeyi yıkan sert rüzgarlar dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanabiliyor.”

Erdoğan daha sonra partisinin Antalya adaylarını açıkladı;

İŞTE ANTALYA ADAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sonrası Antalya adaylarını tanıttı. İşte adaylar;

Antalya: Menderes Türel

Akseki: İbrahim Özkan

Aksu: Halil Şahin

Demre: Süleyman Topcu

Döşemealtı: Emre Afacan

Elmalı: Ümit Öztekin

Gazipaşa: Adil Çelik

Gündoğmuş: Mehmet Özeren

İbradı: Hatice Sekmen

Kaş: Mutlu Ulutaş

Kepez: Hakan Tütüncü

Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu

Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya

Manavgat: Hasan Öz

Muratpaşa: Gökçen Özdoğan Enç

Serik: Enver Aputkan

Alanya: Adem Murat Yücel (Cumhur İttifakı kapsamında MHP’nin adayı)

Kemer: Yusuf Üras (Cumhur İttifakı kapsamında MHP’nin adayı)

Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek (Cumhur İttifakı kapsamında MHP’nin adayı)

Finike: Nail Dülgeroğlu (Cumhur İttifakı kapsamında MHP’nin adayı)