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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ıncı yıldönümünde Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Başbakanlığın kaldırılmasının ardından kabine ilk kez Çankaya'da toplanmış olacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıldönümü olan 10 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk'e hürmeten kabine toplantısının pazar günü Çankaya'da yapılacağı öğrenildi.

İLK KEZ ÇANKAYA'DA

Bu kararla Erdoğan başkanlığındaki Kabine, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana ilk kez Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı. Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamıştı.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanlığı kabinesi başbakanlık Çankaya Köşkü 10 kasım
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