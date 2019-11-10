Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım'da ''Osmanlı'' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Son günlerde yine birileri ağızlarına sakız ettiler Osmanlı’da okuma yazma oranı çok düşükmüş. Osmanlının kendi silah sanayi yokmuş. Osmanlı yönetimi altındaki halklara zulmedilmiş. Hepsi de yalandır, iftiradır" dedi.

Beştepe'de Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yılı programında konuşan Erdoğan, "Ne Atatürk'ü ne de Cumhuriyet'i istismarcı zihniyete terk etmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Son günlerde yine birileri ağızlarına sakız ettiler Osmanlı’da okuma yazma oranı çok düşükmüş. Osmanlının kendi silah sanayi yokmuş. Osmanlı yönetimi altındaki halklara zulmedilmiş. Hepsi de yalandır, iftiradır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır.

Atatürk'e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize özellikle de 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Eskiler, 'bal bal diyerek ağız tatlanmaz' derlerdi. Sürekli 'Atatürk' denilerek onun mirasına sahip çıkılamaz. Bu yıl 96. yıl dönümü olan Cumhuriyetimize en büyük katkıyı şahsımın başında bulunduğu hükümetler yapmıştır. Sadece icraatımızla hakkını vermeye çalıştık. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık. Ne Atatürk'ü ne de Cumhuriyet'i istismarcı zihniyete terk etmeyeceğiz.

Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar.

Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir.

Hala aynı kafa ile kendi tarihine, kültürüne küfretmeyi maharet sananların ortada dolaşıyor olması henüz işimizin bitmediğini gösteriyor. Tarihimize husumet besleyen son müstevli kafalıyı da aydınlatmadan bu mücadelemiz bitmeyecektir.

SURİYELİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde şu an itibarıyla 365 bin Suriyeli kendi evlerine, kendi topraklarına döndü.

Ülkemizde bulunan Suriyelileri kendi topraklarına döndürmek için planlarımızı yaptık, projelerimizi yaptık. Sathı müdafaa böyle yapılır. Bulduğu her fırsatta ülkesini dışarıya şikayet eden hastalıklı anlayışla böylesi çetin bir mücadele verilemez. Gölge etmeyin, başka ihsan istemeyiz noktasına geldik.

Sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya gaflettir ya da art niyettir. Kendi milletini, kendi tarihini inkar edenlerden bir şey olmaz. Siz rastgele bir gençlik değilsiniz. Bizim kendileri ile iftihar edebileceğimiz bir ecdadımız var.

ERDOĞAN'DAN 'OSMANLI' TEPKİSİ: YALANDIR, İFTİRADIR

Son günlerde yine birileri ağızlarına sakız ettiler Osmanlı’da okuma yazma oranı çok düşükmüş. Osmanlının kendi silah sanayi yokmuş. Osmanlı yönetimi altındaki halklara zulmedilmiş. Hepsi de yalandır, iftiradır.