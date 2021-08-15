Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 günde 2 farklı göç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 gün içerisinde yaptığı birbirinden farklı iki göç açıklaması sosyal medyada olay oldu.

Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçmenlere ilişkin tartışmalar devam ederken; AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine birbiri ile tutarsız açıklamaları ile gündeme geldi.

Yol TV'de yer alan habere göre, Erdoğan, 11 Ağustos tarihinde katıldığı bir televizyon programında Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göç dalgasına ilişkin ''Sosyal medyada abartıldığı gibi düzensiz göç akını yok'' ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Erdoğan bugün yaptığı açıklamada ise göç konusuna ilişkin ''Giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız'' sözlerini sarf etti.