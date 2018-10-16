Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af teklifi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

FETÖ'nün adalet teşkilatındaki militanlarının kökünü kazıyoruz. Daha var, kazıdık demiyorum kazıyoruz. Bunlar vücuttaki virüsler gibi temizleyeceğiz.

Diğer kurumlarımız gibi yargımızın içinde de kamplaşmalara, hizipleşmelere hele hele yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz

"AF KONUSUNDA BAKANLIK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha artırmıştır. Arkadaşlarımızdan içeriğin maşeri vicdana uygun hale getirilmesi için bir çalışma başlatmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıkları sürdürüyor. Biz yürütme olarak bu hazırlığı yapmakla sorumluyuz. Nihai tasarruf milletvekillerimize ait. Milletin yüreğini yaralayanların adliyenin bir kapısından girip diğerinden çıkmayacağı bir düzenleme yapılmalı.