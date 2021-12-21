Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ile kritik temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la görüşmesinde yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin, katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.