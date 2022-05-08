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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü için bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu sözlere yer verdi:

''Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Annelere kıymeti “cennetin annelerin ayakları altında olduğunu” belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak bizler için annelerimiz müşfik bir sığınaktır.

Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu asla unutmamalı, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz. Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir. Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.''

EMİNE ERDOĞAN'DAN "ANNELER GÜNÜ" MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan mesajında, "Omuzlarında dünyanın yükünü, yüreğinde evladını taşıyandır anne. Öyle sonsuzdur ki anne yüreği, her türlü sevgisizliği merhametiyle yenecek güçtedir. Annelik duygusunu gönülden hisseden, dünyayı şefkati ile sarmalamış tüm kadınları en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, sonraki paylaşımında da şunları kaydetti:

"Bugünün vesilesiyle şehit annelerimizi, onların nazarında evlat acısı ile sınanan tüm anneleri minnetle yad ediyorum. Diyarbakır annelerinin hasretinin en kısa zamanda dinmesini yürekten diliyorum. Bir çocuğa yuva olan koruyucu annelerimize şükranlarımı sunuyorum."

Etiketler anneler günü erdoğan
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