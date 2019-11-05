Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Esefle karşıladım!

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenim kredisi ve bursların yeni yılda yüzde 10 artırılacağını açıkladı. Suriye'deki güvenli bölgede hala teröristler olduğunu ve saldırıları sürdürdüklerini söyleyen Erdoğan, " Bu duruma seyirci kalmayacağız" dedi. Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesi yapacağını, ona göre ABD ziyareti için kararı vereceğini belirtti.

ABD ZİYARETİ AÇIKLAMASI

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yapacağını, ona göre ABD ziyareti için kararı vereceğini belirtti.

"ARINÇ'IN İFADESİNİ ESEFLE KARŞILADIM"

Bülent Arınç'ın "KHK facia" ifadesi hakkında konuşan Erdoğan, "Arkadaşlar kendisini iyi bir hukukçu olduğuna göre 'KHK facia' ifadesi kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantıda konuşacağız" dedi.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Kemal Öztürk'ün sorularını cevaplayan Bülent Arınç, “KHK bir faciadır. Katıldığım televizyon programlarında KHK’ya dikkat çekmek için Yüksek İstişare Kurulu (YİK) maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğimi söylemiştim. Çok eleştirildim fakat ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek istedim” demişti.

Arınç, “Bu felaketi yaşayan insanlara acıyorum ve onlara merhamet ediyorum ve onlardan özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen, daire başkanlığından ihraç edilen bir kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Kırıkkale'den yumurta getirip kapı kapı dolaştıran bir genel müdür yardımcısı gördükçe ben felaket görüyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman bir Danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğümde acı duyuyorum” sözlerini kaydetmişti.

Bülent Arınç'a Cumhurbaşkanlığı'ndan KHK tepkisi