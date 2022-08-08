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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü ve muharrem ayı nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 'Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nün ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetinin seneidevriyesinde, şehitlerin efendisi Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Etiketler erdoğan
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