Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk tartışmalarına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Millet Bahçeleri açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yerel seçimle ilgili olarak, '31 Mart 2019 seçimlerini gönül belediyeciliği seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk' dedi. Erdoğan, Atatürk tartışmaları için 'Ne Atatürk'e ne de kıyafetinden dolayı vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz. Ağızlarını her açtıklarında Atatürk istismarı yapanları bir kez daha milletimizin terazisine çıkartacağız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'deki Millet Bahçeleri açılış töreninde konuştu. Erdoğan, konuşmasında yerel seçimle ilgili olarak önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Atatürk tartışmaları konusunda 'Kimse eleştirilemez değildir, lakin ne Atatürk'e ne de kıyafetinden dolayı vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz. Ağızlarını her açtıklarında Atatürk istismarı yapanları bir kez daha milletimizin terazisine çıkartacağız. ' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Bahçeleri mesajı

Erdoğan'ın açıklamaları:

Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Hizmete sunduğumuz millet bahçelerimizle 100 günlük icraat programımızda yer alan taahhütlerden birini daha yerine getirmiş oluyoruz.

Bütün vatandaşlarım burada. Durmak yok, yola devam. Çırpıcı Millet Bahçemizin tamamı 465 bin metrekare üzerinde etap etap inşa ediliyor. İlk 4 etabının açılışını yapıyoruz. Bir kez daha tüm bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum.

18 ilimizdeki 33 Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar yaptırmayız diyorlar. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız. İstanbul daha güzel olacak. Bu millete bu yakışır.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ SEÇİMİ

31 Mart 2019 seçimlerini gönül belediyeciliği seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk: Gönül belediyeciliği. Seçim gününe kadar en küçük beldeden en büyük İstanbul'a kadar her haneye sıkmadık el, fethetmedik kalp bırakmayacağız. Unutmayın tabiatta renklerin bir dili vardır. Yeşil renk şifanın, huzurun, güvenin dili olarak kabul edilir. Bunun için bizim medeniyetimizde cennetin rengi yeşil, kendisi de tabiatın bütün güzelliklerini barındıran bir bahçe olarak tasavvur edilmiştir.

Hem kendi ülkemizde hem de gönül coğrafyamızın tüm köşelerinde adalet, vicdan ve paylaşım esasına dayalı bir siyaset yapıyoruz.

İSTİKLAL MARŞI TEPKİSİ

Açık ve net söylüyorum. Biz tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen azgın azınlığın oyunları ile sarsılacak bir ülke değiliz. CHP'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz. Utanmadan bana İstiklal Marşı'nı okuyup okuyamamaktan bahsediyor. Hadi git ya, git. Biz onunda buralara geldik, önce haddini bileceksin. Biz İstiklal Marşı'nı yastık altı kitabı olarak koyduk ve onunla büyüdük.

ATATÜRK TARTIŞMASI

Kimse eleştirilemez değildir, lakin ne Atatürk'e ne de kıyafetinden dolayı vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz. Ağızlarını her açtıklarında Atatürk istismarı yapanları bir kez daha milletimizin terazisine çıkartacağız.