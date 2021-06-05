Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya Sedat Peker uyarısı

Sedat Peker’in Pazar günü yapacağı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulunan ve kulis bilgisi paylaşan Deniz Zeyrek Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Halk TV'de 'Perdenin Önü Arkası'da programında konuk olan Deniz Zeybek Sedat Peker’in Pazar günü yapacağı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak bir de kulis bilgisi paylaştı.

Sedat Peker’in kendisinden 'ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi' açıklayacağı pazar günü yayınlayacağı videosu hakkında değerlendirmelerde bulunan Zeybek şunları söyledi:

"Biz buradan hep 'Siz açıklamazsanız Peker açıklayacak' esprisini yaptık. Ona gidiyor durum. Muhtemelen de çıkıp diyecek ki o siyasetçi, 'Biz o paraları şöyle bir hayır işinde kullandık. Ben onu kendim almıyordum' diyecek.

''CUMHURBAŞKANI SOYLU'YU UYARMIŞ''

Pazarlık devam ediyor. Biden-Erdoğan görüşmesini Sedat Peker'in açıklamaları mı etkileyecek? Biraz gerçekçi olmak lazım. Nasıl bir sonuç doğuracak ki? Bence Süleyman Soylu, Sedat Peker ile polemiğe girerek bu tartışmaların çıtasını çok yükseltti.

Muhtemelen de benim AK Parti'den aldığım bir bilgi; Cumhurbaşkanı, Soylu'yu artık bu konuda ekranlar karşısında konuşmaması için uyarmış. AK Parti'de bu konuşuluyor."