Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış için yoğun diplomasi faaliyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve bölgede barışın tesisi için yürüttüğü diplomatik çalışmaları, Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Şubat sabahı Ukrayna topraklarına Rus ordusunun başlattığı saldırının ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakanlar ve kurmaylarıyla güvenlik zirvesine başkanlık etti. Erdoğan, daha sonra ilk olarak Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Ve bunu süreç içinde defalarca yaptı. Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 6 Mart'ta telefonda görüştü. "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın da olduğu birçok dünya lideriyle telefon diplomasisi yürüttü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinde Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna dışişleri bakanları toplantısının düzenlenmesinin bile bizatihi diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan forumun açılışında yaptığı konuşmada, Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın Türkiye'de gerçekleşmesinin Antalya Diplomasi Forumu'nun amacına ulaşmaya başladığını gösterdiğini söyledi. Erdoğan, liderlerle ikili temaslarını iki günlük forum kapsamında da sürdürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli görüşmeler serisine bugün İstanbul'da ağırlayacağı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve pazartesi günü Ankara'yı ziyaret edecek Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile devam edecek.