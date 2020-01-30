Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Barış Planı'na sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. Anadolu Medya ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada atılan mesajlara tepki gösterdi. Erdoğan, Trump'ın Ortadoğu projesine ilişkin "Bu plan işgal projesidir. Yarın asıl konuşmamı yapacağım" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülke olarak Malatya ve Elazığ depremini yaşarken kendini bilmezlerin sosyal medyadan yayınladıkları mesajlar ortadadır. Yalanın iftiranın kol gezdiği mecrada hakikati aramak için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Emniyetimiz hukuk çerçevesinde adımları atıyor.

Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde olması gereken dönemde içinde kini nefreti kusanlar mı var? Hemen bunları belirleyip sokağa çıkmaz hale getirmeliyiz. Bizlere düşen gerekirse Habil gibi ölmek ama asla Kabil gibi zalimlerin durumuna düşmemektir. Arkasında millet olanın sırtı yere gelmez.

Demokrasimize kurulan tuzakları aştık. Birileri hala anlamıyor olsa da milletimiz her şeyin farkında.

İsrail'e karşı bu kar müşfik davrananlar zalimliklerine neden teslim oluyor.



TRUMP'IN ORTADOĞU PROJESİ

-100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Yarın asıl konuşmamı yapacağım.

"KUDÜS SATILIK DEĞİLDİR"

Bırakın bu yalanları, hayatınız bunlarla geçmiş; bir tarafta Trump almış yanına malum kişiyi, toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla dünyanın kaderini siz değiştiremezsiniz. Filistin’in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bugün MGK toplantımızda basın açıklamamızda da özellikle bu konuya değindik. Kudüs satılık değildir.