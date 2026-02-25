  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bebek katili Öcalan'ın statü açığı sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bebek katili Öcalan'ın statü açığı sorusuna yanıt

Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı ve gündeme bomba gibi düşen yaratan "İmralı'nın statü açığı" tartışmalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ilk yorum geldi. Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için Bahçeli'nin gündeme getirdiği "statü" tartışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu, Erdoğan topu Adalet Bakanlığı'na attı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayiyp Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı'nın statü açığı kapatılmalıdır" çıkışına yanıt verdi.

Grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, sürecin Adalet Bakanlığı nezdinde yürütüldüğünü işaret etti.

Gazetecilerin, Bahçeli’nin 24 Şubat’ta dile getirdiği "İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?" sorusuna ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Erdoğan, kısa ve net bir yanıt verdi. Erdoğan, konuya ilişkin "Şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından ilerletiliyor" ifadelerini kullanarak sürecin kurumsal bir işleyişte olduğunu belirtti.

Bahçeli’nin statü çağrısı 

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün yaptığı grup konuşmasında "Terörsüz Türkiye" hedefine vurgu yaparak ezber bozan bir çağrıda bulunmuştu. Bahçeli, PKK'nın kurucu elebaşının hukuki ve idari durumuna atıfta bulunarak şu soruları sormuştu:

"Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır?"

Bahçeli, bu tartışmanın bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini savunarak, barışçıl arayışların demokratik bir eşiğe taşınması gerektiğini ifade etmişti. Erdoğan'ın bugünkü yanıtı, Cumhur İttifakı içerisinde bu konunun teknik bir hazırlık evresinde olduğu şeklinde yorumlandı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti!
Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti!
CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım''
CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım''
Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu
Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu
Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı
Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı
Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi
Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi
Güzel şarkıcı hayatını kabusa çeviren tedavisi olmayan hastalığını ilk kez açıkladı
Güzel şarkıcı hayatını kabusa çeviren tedavisi olmayan hastalığını ilk kez açıkladı
Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor
Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor
Servet değerindeki teklifleri reddettiği için destek görmüştü; bu sefer tepkilerin hedefi oldu!
Servet değerindeki teklifleri reddettiği için destek görmüştü; bu sefer tepkilerin hedefi oldu!
Etiketler recep tayyip erdoğan statü abdullah öcalan Devlet Bahçeli imralı PKK
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu Servet değerindeki teklifleri reddettiği için destek görmüştü; bu sefer tepkilerin hedefi oldu! Servet değerindeki teklifleri reddettiği için destek görmüştü; bu sefer tepkilerin hedefi oldu! Ekranların sevilen dizisinde sürpriz ayrılık: Başrol oyuncusu kadroya veda etti Ekranların sevilen dizisinde sürpriz ayrılık: Başrol oyuncusu kadroya veda etti Balıkesir'de Pilot binbaşının şehit olduğu F-16 savaş uçağının düşme anı kamerada! Balıkesir'de Pilot binbaşının şehit olduğu F-16 savaş uçağının düşme anı kamerada! Sular çekildi, Türkiye'nin yapay Atlantis'i yeniden ortaya çıktı! Sular çekildi, Türkiye'nin yapay Atlantis'i yeniden ortaya çıktı! İftar saati erken ezan krizi: Ezan 3 dakika önce okundu, tartışma başladı İftar saati erken ezan krizi: Ezan 3 dakika önce okundu, tartışma başladı Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti! Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti! ''Emlak kralı'' ve ''emlak kraliçesi'' ilan edilen ünlü çiftten ilk açıklama ''Emlak kralı'' ve ''emlak kraliçesi'' ilan edilen ünlü çiftten ilk açıklama SONAR da son seçim anketini açıkladı: İşte partilerin son oy oranları SONAR da son seçim anketini açıkladı: İşte partilerin son oy oranları
Onlarca suç kaydı olan 2 kişi rezidansın koridorunda ölü olarak bulundu! Onlarca suç kaydı olan 2 kişi rezidansın koridorunda ölü olarak bulundu! İbrahim Tatlıses'in eski menajerinden ortalığı karıştıran iddia: ''Evde miras kavgası çıktı'' İbrahim Tatlıses'in eski menajerinden ortalığı karıştıran iddia: ''Evde miras kavgası çıktı'' CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım'' CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım'' Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi Babası Fenerbahçe Başkanı'ydı ama... Ali Koç'un oğlu Beşiktaş hayranı çıktı! Babası Fenerbahçe Başkanı'ydı ama... Ali Koç'un oğlu Beşiktaş hayranı çıktı! Trafik polisi makas atarken yakaladığı sürücüyü darp etti! Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı Trafik polisi makas atarken yakaladığı sürücüyü darp etti! Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı Beş yıl önce Müslüman olan Finlandiyalı genç, hafız oldu Beş yıl önce Müslüman olan Finlandiyalı genç, hafız oldu Güzel şarkıcı hayatını kabusa çeviren tedavisi olmayan hastalığını ilk kez açıkladı Güzel şarkıcı hayatını kabusa çeviren tedavisi olmayan hastalığını ilk kez açıkladı Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı Mehmet Ali Erbil’in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan da özel içerikleri için abonelik açtı Mehmet Ali Erbil’in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan da özel içerikleri için abonelik açtı