Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bebek katili Öcalan'ın statü açığı sorusuna yanıt

MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı ve gündeme bomba gibi düşen yaratan "İmralı'nın statü açığı" tartışmalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ilk yorum geldi. Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için Bahçeli'nin gündeme getirdiği "statü" tartışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu, Erdoğan topu Adalet Bakanlığı'na attı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayiyp Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı'nın statü açığı kapatılmalıdır" çıkışına yanıt verdi.

Grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, sürecin Adalet Bakanlığı nezdinde yürütüldüğünü işaret etti.

Gazetecilerin, Bahçeli’nin 24 Şubat’ta dile getirdiği "İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?" sorusuna ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Erdoğan, kısa ve net bir yanıt verdi. Erdoğan, konuya ilişkin "Şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından ilerletiliyor" ifadelerini kullanarak sürecin kurumsal bir işleyişte olduğunu belirtti.

Bahçeli’nin statü çağrısı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün yaptığı grup konuşmasında "Terörsüz Türkiye" hedefine vurgu yaparak ezber bozan bir çağrıda bulunmuştu. Bahçeli, PKK'nın kurucu elebaşının hukuki ve idari durumuna atıfta bulunarak şu soruları sormuştu:

"Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır?"

Bahçeli, bu tartışmanın bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini savunarak, barışçıl arayışların demokratik bir eşiğe taşınması gerektiğini ifade etmişti. Erdoğan'ın bugünkü yanıtı, Cumhur İttifakı içerisinde bu konunun teknik bir hazırlık evresinde olduğu şeklinde yorumlandı.